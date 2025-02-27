Мужская Суперлига: расписание игрового дня 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоятся матчи 28-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур (время московское):

17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Енисей» (Красноярск)

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород)

19:30. «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — «Динамо» М (Москва)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.