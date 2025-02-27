Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» достигла соглашения о контракте с Викторией Руссу на сезон-2025/2026

«Ленинградка» достигла соглашения о контракте с Викторией Руссу на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) достиг соглашения о подписании контракта с Викторией Руссу на сезон-2025/2026. Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Гаротта в своём аккаунте в социальных сетях.

26-летняя Руссу в этом сезоне выступает за челябинский «Динамо-Метар», в который перешла в 2024 году. Ранее российская волейболистка играла за такие клубы, как «Омичка», «Заречье-Одинцово», «Протон», «Альба-Блаж» (Румыния) и французский «Волеро Ле-Канне». В 2019 году сыграла пять матчей за основную сборную России.

Руссу — двукратная чемпионка (2022, 2023) и обладательница Суперкубка Румынии (2021), победительница Суперкубка Франции (2023), финалистка розыгрыша Кубка ЕКВ (2023). В составе сборной России — чемпионка Европы среди молодёжных команд (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2017).

Материалы по теме
Эксклюзив
Екатерина Гатина назвала волейболисток, с которыми она бы хотела сыграть в одной команде
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android