Капралова — самая результативная россиянка в 25-м туре итальянской Серии А1

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В Италии завершился 25-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 38 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, победил «Мегабокс Валлефолью» Виктории Кобзарь со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 16:25, 25:17, 15:13). Толок набрала пять очков, Акимова на площадку не вышла, Кобзарь не принесла очков команде.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:2 (25:16, 20:25, 24:26, 25:23, 18:16) победил «Бергамо». Россиянка набрала 20 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 1:3 (20:25, 18:25, 28:26, 16:25) уступил «Пинероло». Россиянка принесла команде 13 очков.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, уступил «Веро Воллей» со счётом 2:3 (22:25, 25:19, 21:25, 25:21, 11:15). Антропова набрала 20 очков, Котикова на площадку не выходила.

После 25-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой, «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко, «Валлефолья» Кобзарь и «Кунео» Капраловой сохранили второе, четвёртое, пятое, восьмое и 11-е места в турнирной таблице соответственно.