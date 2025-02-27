Павел Тетюхин — о матче между «Белогорьем» и МГТУ: обычно мы в этот капкан влезали

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал результат встречи с московским МГТУ в рамках 28-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 25:19) в пользу белгородских спортсменов.

«МГТУ сегодня неплохо играли, хорошо отподавали, раскрепощённо, свободно. Видно было, что на них ничего не давит. Миша Вышников хорошо добавил команде в разнообразии, качестве, и нападающие сразу раскрываются от связующего, который новую игру приносит. Смотрели предыдущие игры – они не всегда так играют.

Во-вторых, наверное, мы не так уверенно, не так раскрепощённо играли. Хорошо, что не довели до четвёртой партии, до пятой. Отличное правило придумали, которое помогло нам сегодня. Обычно мы в этот капкан влезали, а сегодня игроки МГТУ в него попали. Игру будем улучшать, увеличивать количество моментов, когда мы можем завестись.

Вот в конце был момент, когда Марченко достал в защите, весь зал гудит, мы там забили какой-то мяч корявый, но забили. Это и есть, наверное, наша игра. А первые партии мы, казалось, академично играли, но получилось выиграть, хотя внутри мы понимали, что недалеко от осечки», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.