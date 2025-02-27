«Пытаемся усложнять ребятам жизнь». Алексей Вербов — о матчах «Зенита» перед плей-офф

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил встречу своей команды с «Динамо-ЛО» в рамках 28-го тура мужской Суперлиги и рассказал, как проходит подготовка к прей-офф. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:19) в пользу казанцев.

«Такая ситуация получилась, что шесть матчей в конце регулярного чемпионата не играют для нас никакого значения в плане результата. Поэтому сейчас сами пытаемся усложнять ребятам жизнь, придумывать для них дополнительные задания на матч.

Пытаемся готовиться к плей-офф, но мы понимаем, что сейчас психологическая составляющая совершенно иная. Мы сейчас свободно играем. В плей-офф будет совершенно другое давление. В этом плане следующий матч будет интересный с «Локомотивом», для которого результат будет очень важен. Надеюсь, что этот матч будет такой для нас очень полезный с точки зрения подготовки к плей-офф», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.