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Чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева сообщила о рождении дочери

Чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева сообщила о рождении дочери
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Чемпионка мира и Европы по волейболу в составе сборной России Евгения Старцева стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

«24 февраля. Мой мир уже никогда не будет прежним. Мы знаем тебя всего четыре дня, но такое чувство, что ты с нами всю жизнь. Добро пожаловать, наша доченька!» — написала Старцева в своём аккаунте в телеграм-канале.

36-летняя Старцева — чемпионка мира (2010) и Европы (2015), бронзовая медалистка Кубка мира — 2019. Также она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России, двукратной обладательницей Суперкубка России. Её последним клубом было московское «Динамо». Она завершила спортивную карьеру в июле 2024 года.

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