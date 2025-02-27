Московское «Динамо» обыграло «Зенит» и вошло в зону прямого выхода в 1/4 финала Суперлиги

В Санкт-Петербурге завершился матч 28-го тура мужской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Зенит» потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

Таким образом, динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё именно «Зенит». Напомним, первые четыре команды по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф. Места с 5-го по 12-е начнут свой путь с 1/8 финала. На данный момент у бело-голубых 58 очков, у команды из Санкт-Петербурга — 55. Лидирует «Зенит-Казань» с 74 очками.

До окончания регулярного чемпионата командам осталось сыграть два тура.

Действующим чемпионом России по волейболу среди мужских команд является «Зенит-Казань».