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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» и вошло в зону прямого выхода в 1/4 финала Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» и вошло в зону прямого выхода в 1/4 финала Суперлиги
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В Санкт-Петербурге завершился матч 28-го тура мужской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Зенит» потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Таким образом, динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё именно «Зенит». Напомним, первые четыре команды по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф. Места с 5-го по 12-е начнут свой путь с 1/8 финала. На данный момент у бело-голубых 58 очков, у команды из Санкт-Петербурга — 55. Лидирует «Зенит-Казань» с 74 очками.

До окончания регулярного чемпионата командам осталось сыграть два тура.

Действующим чемпионом России по волейболу среди мужских команд является «Зенит-Казань».

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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