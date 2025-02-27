Мужская Суперлига: результаты игрового дня 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, были сыграны три матча в рамках 28-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результаты дня:

На данный момент «Зенит-Казань» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. У команды из столицы Татарстана 74 очка и 15-очковый отрыв от занимающего вторую строчку новосибирского «Локомотива». Также в зоне прямого выхода в четвертьфинал плей-офф находятся «Белогорье» и московское «Динамо».

Напомним, команды, занявшие с 5-го по 12-е места, стартуют в плей-офф со стадии 1/8 финала. Тройка неудачников, завершивших регулярку на 13-15-х местах, поборется за выживание.