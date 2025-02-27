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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 27 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 27 февраля
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Сегодня, 27 февраля, были сыграны три матча в рамках 28-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результаты дня:

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
1 : 3
Енисей
Красноярск
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 2
АСК
Нижний Новгород
Газпром-Югра: Нагаец, Иванов, Шевляков, Качуров, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Голованов, Масько, Евсеев, Костадинов
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко, Никоненко
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

На данный момент «Зенит-Казань» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. У команды из столицы Татарстана 74 очка и 15-очковый отрыв от занимающего вторую строчку новосибирского «Локомотива». Также в зоне прямого выхода в четвертьфинал плей-офф находятся «Белогорье» и московское «Динамо».

Напомним, команды, занявшие с 5-го по 12-е места, стартуют в плей-офф со стадии 1/8 финала. Тройка неудачников, завершивших регулярку на 13-15-х местах, поборется за выживание.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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