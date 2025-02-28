Брянский — о победе над «Зенитом»: в таких матчах планеры рассматриваются как слабость

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды в выездном матче 28-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 над «Зенитом» из Санкт-Петербурга (3-1), которая позволила бело-голубым подняться в зону прямого выхода в четвертьфинал плей-офф.

«Конечно, мы рады и довольны победой. Была хорошая игра, мы, в первую очередь, справились с лидерами соперника, выстроили ровную и понятную защиту. Это сработало, да и сами мы не оплошали в каких-то моментах. Понятное дело, что играть было непросто. Вы знаете, что матч имел важное турнирное значение. Это было дополнительным давлением как на нас, так и на «Зенит». В каждой партии мы действовали на очень приличном уровне, поэтому нельзя сказать, что в проигранном третьем сете что-то пошло не так. Мы вели по ходу этой партии, растеряли преимущество, а соперник выбил нас с приёма как раз во второй половине третьего сета. В определенный момент они оказались понастойчивее.

Стали ли ошибки на подаче следствием давления? Когда играют такие соперники, то подача – это один из ключевых элементов. Простой ввод мяча в игру рассматривается, как слабость, поскольку и с той, и с другой стороны могут ответить молниеносной атакой. Поэтому определённый риск на подаче присутствует в игре любой команды, которая бьётся за медали», — приводит слова Брянского пресс-служба столичной команды.

Напомним, динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё именно «Зенит». На данный момент у бело-голубых 58 очков.