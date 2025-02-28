Женская Суперлига: расписание игрового дня 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоятся три матча 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур (время московское):

16:00. «Омичка» (Омск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

16:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар);

18:00. «Протон» (Саратов) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб из Казани «Динамо-Ак Барс».