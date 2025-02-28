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На 81-м году жизни скончался историк волейбола Виктор Свиридов

На 81-м году жизни скончался историк волейбола Виктор Свиридов
Виктор Свиридов
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27 февраля на 81-м году жизни скончался историк волейбола и мастер спорта Виктор Свиридов. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжёлой борьбы с болезнью ушёл из жизни наш коллега Виктор Леонидович Свиридов, особенный человек для отечественного волейбола.

Историк нашего любимого вида спорта, многолетний автор и составитель энциклопедии «Волейбол», судья, инспектор Всероссийской федерации волейбола. В прошлом – волейболист, мастер спорта, выступавший за московский «Локомотив». Команду, за которую играла его прославленная мама, первая чемпионка мира Валентина Свиридова. В 1980 году Виктор Леонидович был одним из руководителей пресс-центра волейбольного турнира на Олимпийских играх в Москве, организовывал первый для нашей страны этап Мирового тура по пляжному волейболу», — указано в тексте сообщения пресс-службы ВФВ.

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