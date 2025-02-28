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Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли краснодарское «Динамо» в рамках Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли краснодарское «Динамо» в рамках Суперлиги
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Сегодня, 28 февраля, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска обыграли краснодарское «Динамо» в рамках 25-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:15, 25:21, 19:25, 22:25, 16:14) в пользу команды хозяев.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
28 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Выголовская, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает шестое место. У них в активе 39 очков. «Динамо Кр» располагается на восьмой строчке (43 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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