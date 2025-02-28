Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли краснодарское «Динамо» в рамках Суперлиги

Сегодня, 28 февраля, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска обыграли краснодарское «Динамо» в рамках 25-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:15, 25:21, 19:25, 22:25, 16:14) в пользу команды хозяев.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает шестое место. У них в активе 39 очков. «Динамо Кр» располагается на восьмой строчке (43 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».