Московское «Динамо» в пяти сетах одолело «Протон» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 28 февраля, волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли «Протон» (Саратов) в рамках 24-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:21, 20:25, 15:13).

В турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает четвёртое место с результатом 47 очков. «Протон» располагается на девятой строчке, заработав 29 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».