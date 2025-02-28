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Московское «Динамо» в пяти сетах одолело «Протон» в матче женской Суперлиги

Московское «Динамо» в пяти сетах одолело «Протон» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 28 февраля, волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли «Протон» (Саратов) в рамках 24-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:21, 20:25, 15:13).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Протон: Селиверстова, Андреева, Лискина, Сергеева, Слаутина, Крук, Болдырева, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Протасова, Лубенченко, Муляр
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

В турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает четвёртое место с результатом 47 очков. «Протон» располагается на девятой строчке, заработав 29 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Суперлига (ж). Турнирная таблица
Суперлига (ж). Календарь
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