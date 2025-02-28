Женская Суперлига: результаты игрового дня 28 февраля

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Сегодня, 28 февраля, состоялись три матча 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур:

«Омичка» (Омск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (27:25, 15:25, 15:25, 19:25);

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (25:15, 25:21, 19:25, 22:25, 16:14);

«Протон» (Саратов) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (19:25, 27:25, 21:25, 25:20, 13:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб из Казани «Динамо-Ак Барс».