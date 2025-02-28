Наталия Гончарова может покинуть «Динамо» после 17 сезонов в клубе — источник

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова готова рассмотреть предложения из-за границы, сообщает Volley News. На данный момент 35-летняя волейболистка не обсуждала детали нового контракта с московским клубом.

Гончарова выступает за московское «Динамо» 17 сезонов подряд. Впервые российская волейболистка сыграла за столичную команду в 2008 году. В текущем сезоне Гончарова расположилась на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

В турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает четвёртое место с результатом 47 очков. Команда одержала 17 побед в 25 матчах регулярного чемпионата.