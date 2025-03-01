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«Не сдали экзамен». Алекно прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в Суперлиге

«Не сдали экзамен». Алекно прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в Суперлиге
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Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 28-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Если делать короткий анализ, то «Динамо» всё-таки имеет больше опыта игры в ответственных матчах, чем мы. Это видно было. Или большое желание или какой-то спортивный страх нам мешали. То количество ошибок, которые делаем – только эта причина. У нас был сегодня экзамен, который не сдали, сдали на двойку. Будем учиться играть такие встречи.

Кто ошибается больше, тот проигрывает. Тут надо тщательно понять причину ошибок, а не сколько их было. В первой партии не подали девять подач, мне чуть-чуть понятна причина. Ещё раз говорю – мы не сдали экзамен. Когда ты не сдаёшь экзамен, тебя отправляют домой, ты учишься, пробуешь ещё раз», – приводит слова Алекно «БО Спорт».

Таким образом, динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё именно «Зенит». Напомним, первые четыре команды по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф.

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