«Не сдали экзамен». Алекно прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в Суперлиге

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 28-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

«Если делать короткий анализ, то «Динамо» всё-таки имеет больше опыта игры в ответственных матчах, чем мы. Это видно было. Или большое желание или какой-то спортивный страх нам мешали. То количество ошибок, которые делаем – только эта причина. У нас был сегодня экзамен, который не сдали, сдали на двойку. Будем учиться играть такие встречи.

Кто ошибается больше, тот проигрывает. Тут надо тщательно понять причину ошибок, а не сколько их было. В первой партии не подали девять подач, мне чуть-чуть понятна причина. Ещё раз говорю – мы не сдали экзамен. Когда ты не сдаёшь экзамен, тебя отправляют домой, ты учишься, пробуешь ещё раз», – приводит слова Алекно «БО Спорт».

Таким образом, динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё именно «Зенит». Напомним, первые четыре команды по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф.