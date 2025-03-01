Женская Суперлига: расписание игрового дня 1 марта

Сегодня, 1 марта, состоятся матчи 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур. Расписание на 1 марта (время московское):

12:00 «Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Минск).

17:00 «Спарта» (Нижний Новгород) — «Тулица» (Тульская область).

19:00 «Локомотив К» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».