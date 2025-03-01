Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» в 25-м туре Суперлиги
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Сегодня, 1 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в 25-м туре Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:8).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Далее «Локомотив» встретится с краснодарским «Динамо», а «Ленинградка» сыграет с «Протоном» (Саратов).
В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место (61 очко). «Ленинградка» на третьей строчке (53 очка).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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