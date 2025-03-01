Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» в 25-м туре Суперлиги

Сегодня, 1 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в 25-м туре Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:8).

Далее «Локомотив» встретится с краснодарским «Динамо», а «Ленинградка» сыграет с «Протоном» (Саратов).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место (61 очко). «Ленинградка» на третьей строчке (53 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».