Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты игрового дня 1 марта

Женская Суперлига: результаты игрового дня 1 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоялись матчи 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур. Результаты на 1 марта:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Минск) — 3:2 (26:24, 25:19, 17:25, 20:25, 15:12);
  • «Спарта» (Нижний Новгород) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (25:18, 19:25, 17:25, 21:25);
  • «Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:21, 26:24, 25:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Календарь Супрелиги
Турнирная таблица Супрелиги
Материалы по теме
Наталия Гончарова может покинуть «Динамо» после 17 сезонов в клубе — источник
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android