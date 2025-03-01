Женская Суперлига: результаты игрового дня 1 марта

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Сегодня, 1 марта, состоялись матчи 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур. Результаты на 1 марта:

«Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Минск) — 3:2 (26:24, 25:19, 17:25, 20:25, 15:12);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (25:18, 19:25, 17:25, 21:25);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:21, 26:24, 25:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».