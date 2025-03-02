Либеро «Динамо-Метар» Зайцева рассказала о победе над краснодарским «Динамо»

Либеро челябинского «Динамо-Метар» Тамара Зайцева поделилась эмоциями после победы в матче женской Суперлиги над краснодарским «Динамо» (3:2).
«Перед матчем работали над всеми элементами и в целом над своей игрой. Где-то побольше внимания уделили блоку и защите. В третьей партии посыпались, наверное, потеряли концентрацию. Не могли сняться, застревали в одной расстановке. В четвёртой партии вернулись в игру, но Краснодар был уже не тот, что вначале, они тоже почувствовали, что могут, и последние два сета прошли в упорной борьбе.
В пятом сете сыграли чисто, допустили минимум своих ошибок, выдержали приём, атаку и завершили партию отличным блоком. Соперник по четвертьфиналу? Нет особого предпочтения. Я думаю, на кого бы мы ни попали, всё в первую очередь будет зависеть от нас самих!» — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
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