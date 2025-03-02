Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся матчи 29-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 29-й тур (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-Урал» (Уфа)

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо М» (Москва)

17:00. «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «МГТУ» (Москва)

17:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.