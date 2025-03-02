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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Уралочку-НТМК» в 25-м туре женской Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Уралочку-НТМК» в 25-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 2 марта, казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в 25-м туре Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:13, 19:25, 18:25, 19:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Овсянникова, Юникова, Рахматуллина, Енина, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва

Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Омичкой» из Омской области, а «Уралочка-НТМК» сыграет с «Динамо» (Москва).

В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место (71 очко). «Уралочка-НТМК» на седьмой строчке (44 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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