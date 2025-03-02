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«Это большая радость». Костючик — о втором месте «Локомотива» в регулярном чемпионате

«Это большая радость». Костючик — о втором месте «Локомотива» в регулярном чемпионате
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик оценила победу в матче с «Ленинградкой» в рамках 25-го тура женской Суперлиги, а также выход в плей-офф со второго места в турнирной таблице. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:8).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«Игра была очень эмоциональная. В первой партии соперники притирались друг к другу, пытались понять, кто, что может и будет делать. Во второй партии игра выровнялась, и качели перевалили в нашу сторону.

К сожалению, не без ошибок. Я думаю, что мы не имеем права так выступать. Имея преимущество, надо дожимать до конца. Но за счёт меньшего количества ошибок у нас получился результат лучше. У нас летела достаточно хорошая подача, и количество эйсов, я думаю, тоже перевалит в нашу сторону.

Конечно, довольна, что гарантировали себе второе место по итогам регулярки, это большая радость, замечательно. Но, опять же, у нас предстоит ещё игра с Краснодаром, поэтому мы не расслабляемся», – рассказала Костючик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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