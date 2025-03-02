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Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 29-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из «Газпрома-Югра» (Сургут). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Газпром-Югра: Нагаец, Иванов, Шевляков, Качуров, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Голованов, Масько, Евсеев, Костадинов
Динамо М: Подлесных, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 61 очко. Волейболисты из Сургута располагаются на 11-й строчке с 23 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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