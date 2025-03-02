Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 29-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из «Газпрома-Югра» (Сургут). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 61 очко. Волейболисты из Сургута располагаются на 11-й строчке с 23 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.