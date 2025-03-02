«Зенит» Санкт-Петербург в четырёх сетах победил МГТУ в матче мужской Суперлиги

Закончился матч 29-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и МГТУ (Москва). Игра завершилась со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» Санкт-Петербург занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 58 очков. МГТУ располагается на 15-м месте, заработав 10 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.