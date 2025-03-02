«Зенит» Санкт-Петербург в четырёх сетах победил МГТУ в матче мужской Суперлиги
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Закончился матч 29-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и МГТУ (Москва). Игра завершилась со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
МГТУ
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Тисевич
МГТУ: Вышников, Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Аношко
«Зенит» Санкт-Петербург занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 58 очков. МГТУ располагается на 15-м месте, заработав 10 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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