Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Локомотив» в центральном матче 29-го тура ЧР

Сегодня, 2 марта, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Локомотив» из Новосибирска. Центральный матч 29-го тура мужской Суперлиги завершился в пяти партиях со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9).

В турнирной таблице чемпионата России казанский «Зенит» занимает первое место с 76 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 60 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.