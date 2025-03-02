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Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Локомотив» в центральном матче 29-го тура ЧР

Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Локомотив» в центральном матче 29-го тура ЧР
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Сегодня, 2 марта, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Локомотив» из Новосибирска. Центральный матч 29-го тура мужской Суперлиги завершился в пяти партиях со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Бурлаков, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вишняков, Курбанов, Кобзарь

В турнирной таблице чемпионата России казанский «Зенит» занимает первое место с 76 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 60 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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