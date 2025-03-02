Толок — самая результативная россиянка в 26-м туре итальянской Серии А1

В Италии завершился 26-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 30 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, победил «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 16:25, 25:22, 25:15). Толок набрала 20 очков, Антропова – 14, Акимова и Котикова на площадку не вышли.

«Мегабокс Валлефолью» Виктории Кобзарь со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:11, 25:22) победил «Кунео» Анастасии Капраловой. Капралова набрала семь очков, Кобзарь на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 1:3 (18:25, 26:24, 20:25, 17:25) уступил «Веро Воллей». Россиянка принесла команде три очка.

После 26-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой опустился со второго на третье место в турнирной таблице. «Новара» Толок и Акимовой и «Кьери» Ляшко сохранили четвёртое и пятое места соответственно, «Валлефолья» Кобзарь поднялся с восьмого на седьмое место, а «Кунео» Капраловой сохранил 11-е место.