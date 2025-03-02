Женская Суперлига: результаты игрового дня 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоялся один матч 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (13:25: 25:19, 18:25, 19:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».