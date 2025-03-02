Четыре клуба с россиянками в составе вышли в плей-офф чемпионата Италии

8 марта в Италии стартует плей-офф национального чемпионата по волейболу среди женских команд. По результатам регулярного турнира в 1/4 финала прошли «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, «Кьери» Анастасии Ляшко и «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь.

На этом этапе «Новара» Толок и Акимовой сыграет против «Кьери» Ляшко. Первый матч назначен на 8 марта. «Скандиччи» Антроповой и Котиковой выступит против «Бусто Арсицио» 9 марта. В этот же день «Мегабокс Валлефолья» Кобзарь проведёт матч с «Веро Воллей».

«Кунео» Анастасии Капраловой занял 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче команда сыграет с занимающей 10-е место «Перуджей».