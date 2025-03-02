Мужская Суперлига: результаты игрового дня 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоялись матчи 29-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 29-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:14).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо М» (Москва) — 0:3 (17:25, 20:25, 24:26).

«Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — МГТУ (Москва) — 3:1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13).

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.