Мужская Суперлига: расписание игрового дня 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоятся матчи 29-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 29-й тур (время московское):

15:00. «Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород)

18:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

19:00. «АСК» (Нижний Новгород) — «Оренбуржье» (Оренбург)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.