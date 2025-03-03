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Брянский — о состоянии московского «Динамо»: не можем позволить себе проигрывать сеты

Брянский — о состоянии московского «Динамо»: не можем позволить себе проигрывать сеты
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил победу своей команды над «Газпромом-Югра» в рамках 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

«Где-то пришлось напрягаться, где-то пришлось напрягаться сильно — как это было в третьем сете. В какой-то момент ментально отдали инициативу команде соперников, у них стало многое получаться: тащили в защите, забивали сложные мячи. Очень хорошо, что в конце собрались и сделали что должно. Три очка для нас очень важны.

Мы настраивались сделать качественно свою работу в каждом эпизоде. Не всё у нас получилось чисто отработать, пришлось где-то искать определённые резервы. Третью партию удалось забрать большей агрессией на сетке, спортивной злостью. Это и эйс Дениса Богдана, и последняя атака Максима Сапожкова — то, чего, наверное, не хватало до этого.

К счастью или к сожалению, мы не можем позволить себе проигрывать сеты или что-либо тренировать. Мы достаточно много уже совершили по ходу сезона осечек, поэтому сейчас работаем на максимальной концентрации», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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