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Алекно рассказал о восстановлении команды после вылета из топ-4 регулярного чемпионата

Алекно рассказал о восстановлении команды после вылета из топ-4 регулярного чемпионата
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу команды в матче с МГТУ в рамках 29-го тура мужской Суперлиги, а также рассказал о состоянии команды после поражения во встрече с «Динамо».

«Самое тяжёлое восстановление – эмоциональное. Я думаю, что «Динамо» забрало у нас немало эмоций, на этом фоне и вяленько начали. Потом всё выравняли, успокоились и сделали свою работу. Очень рад победе, потому что такие игры тяжело играются, особенно когда одна за одной идёт. Справились, молодцы. Замены тоже сыграли свою роль. Очень рад за Диму Ковалёва: вышел, помог, эта замена во многом и перевернула игру», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в предыдущем туре динамовцы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Суперлиги, сместив с неё «Зенит» Алекно.

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