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Константинов раскритиковал игру Игоря Кобзаря в матче против казанского «Зенита»

Константинов раскритиковал игру Игоря Кобзаря в матче против казанского «Зенита»
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов раскритиковал игру связующего своей команды Игоря Кобзаря в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча с казанским «Зенитом» завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9) в пользу лидера чемпионата.

«Мы пятую партию проиграли в одной расстановке. Я Кобзарю сказал, как надо играть. Он решил, что надо в конце игры всех удивить. И в конечном итоге удивил нас.

Я не говорю связующему, как играть каждый мяч. Но бывают определённые моменты, когда ты берёшь на себя ответственность – и связующий должен выполнять. Ты снимаешь с него ответственность. Если не получается, тогда моя ошибка», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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