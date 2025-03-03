Константинов раскритиковал игру Игоря Кобзаря в матче против казанского «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов раскритиковал игру связующего своей команды Игоря Кобзаря в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча с казанским «Зенитом» завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9) в пользу лидера чемпионата.

«Мы пятую партию проиграли в одной расстановке. Я Кобзарю сказал, как надо играть. Он решил, что надо в конце игры всех удивить. И в конечном итоге удивил нас.

Я не говорю связующему, как играть каждый мяч. Но бывают определённые моменты, когда ты берёшь на себя ответственность – и связующий должен выполнять. Ты снимаешь с него ответственность. Если не получается, тогда моя ошибка», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.