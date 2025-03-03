Главный тренер «Зенита-Казань» Вербов: 14 эйсов «Локомотива» мне не понравились

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал результат встречи с новосибирским «Локомотивом» в рамках 29-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9) в пользу казанцев

«Матч с точки зрения результата для нас значения не имел. Мы решили проверить ближайший резерв, который нам точно понадобится в плей-офф и «Финале шести» Кубка России. Решили, что Лабинский, Романовский и Кротков обязательно проведут матч полностью, а Волков с Деру и Вольвич с Кононовым поделят игровое время.

Глобально я доволен игрой. Но 14 эйсов «Локомотива» мне не понравились. Нельзя сказать, что была суперкачественная игра с двух сторон. Не так много с нашей стороны было красивых защит, которые придают такой эмоциональный фон команде. У Новосибирска этих мячей было больше.

Четвертую партию за счёт вот этих сумасшедших защит, каких-то подбитий они забрали. Ну, молодцы. По игре всё ровненько было, с перепадами в обе стороны. В пятой партии вопросов уже не было», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.