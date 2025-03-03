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«Белогорье» на тай-брейке обыграло «Енисей» в матче мужской Суперлиги

«Белогорье» на тай-брейке обыграло «Енисей» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 3 марта, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Белогорье: Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Цзининь, Голубев

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков). Подопечные Алекно досрочно выиграли регулярный чемпионат.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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