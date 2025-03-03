«Белогорье» на тай-брейке обыграло «Енисей» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 3 марта, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков). Подопечные Алекно досрочно выиграли регулярный чемпионат.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.