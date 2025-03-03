«Динамо-ЛО» в трёх сетах победило «Нову» в рамках ЧР по волейболу

Сегодня, 3 марта, волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграли «Нову» из Новокуйбышевска в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 28:26, 25:21).

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает шестое место с результатом 48 очков. «Нова» располагается на 13-й строчке, заработав 17 очков. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков). Подопечные Вербова досрочно выиграли регулярный чемпионат.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.