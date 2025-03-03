«Динамо-ЛО» в трёх сетах победило «Нову» в рамках ЧР по волейболу
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Сегодня, 3 марта, волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграли «Нову» из Новокуйбышевска в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 28:26, 25:21).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Аксютин, Терентьев, Щербаков
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает шестое место с результатом 48 очков. «Нова» располагается на 13-й строчке, заработав 17 очков. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков). Подопечные Вербова досрочно выиграли регулярный чемпионат.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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