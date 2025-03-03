Брянский назвал зарубежных игроков, которых хотел бы видеть в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Константин Брянский назвал зарубежных игроков, которых хотел бы видеть в национальной команде.

«Связующего Майку Кристенсона, диагонального Цветана Соколова, либеро Женю Гребенникова, Лаури Керминена и Сантьяго Данани», — сказал Брянский в интервью проекту «Лица волейбола».

Ранее стало известно, что Брянский продолжит работу на посту наставника мужской сборной России по волейболу. Решение было принято в Москве на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Константин тренирует сборную России с 2022 года. Команда отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.