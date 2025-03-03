Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Брянский назвал зарубежных игроков, которых хотел бы видеть в сборной России

Брянский назвал зарубежных игроков, которых хотел бы видеть в сборной России
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Константин Брянский назвал зарубежных игроков, которых хотел бы видеть в национальной команде.

«Связующего Майку Кристенсона, диагонального Цветана Соколова, либеро Женю Гребенникова, Лаури Керминена и Сантьяго Данани», — сказал Брянский в интервью проекту «Лица волейбола».

Ранее стало известно, что Брянский продолжит работу на посту наставника мужской сборной России по волейболу. Решение было принято в Москве на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Константин тренирует сборную России с 2022 года. Команда отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Брянский сохранил место на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android