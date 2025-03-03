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«Нашей сборной есть что сказать». Брянский — о международных соревнованиях

«Нашей сборной есть что сказать». Брянский — о международных соревнованиях
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Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Константин Брянский рассказал об атмосфере в национальной команде на фоне отсутствия международных соревнований.

«Уверяю, нашей сборной есть что сказать. Эти два года сборная жила. В любом случае она была видна волейбольной общественности. Не только российской. У меня много знакомых за границей. Они следят, смотрят наш чемпионат, знают потенциал нашей сборной. Если получатся международные товарищеские встречи, мы обязательно воспользуемся этим шансом. Все говорят, что нам нужны только топовые соперники. Но мы готовы сыграть практически с любыми. Лишь бы сборная была на виду, лишь бы ребята чувствовали этот соревновательный дух и нужность собственной профессии», — сказал Брянский в интервью проекту «Лица волейбола».

Ранее стало известно, что Брянский продолжит работу на посту наставника мужской сборной России по волейболу. Константин тренирует сборную России с 2022 года. Команда отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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