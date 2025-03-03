Мужская Суперлига: результаты игрового дня 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоялись матчи 29-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 29-й тур:

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15);

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (20:25, 26:28, 21:25);

«АСК» (Нижний Новгород) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (31:29, 25:23, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.