Волков — о победе над «Енисеем»: рад, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил победу подопечных над «Енисеем» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

«Команда «Енисей» сегодня очень хорошо играла. Нам было максимально тяжело. Они практически всё принимали, очень хорошо играли в защите. Что с блоком, что без блока сумасшедшие мячи в защите вытаскивали и выигрывали эту контратаку. Им надо отдать должное, они сегодня вообще без провалов сыграли, практически ровно было. Для нас это важная победа, неважно, что 3:2. Здесь всегда тяжело играть, потому что летаем, смена времени, много факторов, которые здесь мешают. Перед плей-офф очень важны такие матчи, я даже рад, что так происходит, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков).