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Волков — о победе над «Енисеем»: рад, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет

Волков — о победе над «Енисеем»: рад, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил победу подопечных над «Енисеем» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Белогорье: Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Команда «Енисей» сегодня очень хорошо играла. Нам было максимально тяжело. Они практически всё принимали, очень хорошо играли в защите. Что с блоком, что без блока сумасшедшие мячи в защите вытаскивали и выигрывали эту контратаку. Им надо отдать должное, они сегодня вообще без провалов сыграли, практически ровно было. Для нас это важная победа, неважно, что 3:2. Здесь всегда тяжело играть, потому что летаем, смена времени, много факторов, которые здесь мешают. Перед плей-офф очень важны такие матчи, я даже рад, что так происходит, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков).

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