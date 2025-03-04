«Команды идут ноздря в ноздрю». Брянский высоко оценил уровень Суперлиги в текущем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Константин Брянский оценил уровень мужской Суперлиги в текущем сезоне.

«В прошлом чемпионате были четыре команды, которые выделялись на общем фоне. В этом сезоне мы уже говорим о пяти командах, которые идут ноздря в ноздрю. На данном этапе сезона казанский «Зенит» оторвался, но четыре команды идут ровно. Одна победа, поражение — и всё кардинально изменится в турнирной таблице. Плюс ещё три-четыре команды, которые в спину дышат лидерам.

Всегда есть споры, нужно ли такое количество команд в чемпионате, откуда взять столько игроков. Но они рождаются. Они играют, тренируются, повышают своё мастерство, и в какой-то момент это выливается в такое соперничество, которое мы сейчас видим. Обилие игр, которые продумала федерация, уже даёт результат. Раньше много играли только участники еврокубков, а сейчас — практически все клубы», — сказал Брянский в интервью проекту «Лица волейбола».