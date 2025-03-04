Павел Тетюхин высказался о непростой победе «Белогорья» над «Енисеем» в Суперлиге

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над «Енисеем» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

«Сложно сказать, за счёт чего выиграли концовку. Вообще, такое ощущение было, что очень ровная встреча по ходу всего матча. Качество, по моему мнению, было хорошее с двух сторон. «Енисей» сегодня классно играл, у них очень способная команда. Не считаю, что мы действовали плохо, ошибок было немного. После таких игр всегда удовольствие приходит. Конечно, результат влияет на настроение и эмоции, но в целом очень понравилась встреча. Мы знали, что «Енисей» — опасная команда дома. Тут нам действительно дали бой, и хорошо, что мы сами включились в игру», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков).