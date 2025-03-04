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Павел Тетюхин высказался о непростой победе «Белогорья» над «Енисеем» в Суперлиге

Павел Тетюхин высказался о непростой победе «Белогорья» над «Енисеем» в Суперлиге
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Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над «Енисеем» (Красноярск) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Белогорье: Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Сложно сказать, за счёт чего выиграли концовку. Вообще, такое ощущение было, что очень ровная встреча по ходу всего матча. Качество, по моему мнению, было хорошее с двух сторон. «Енисей» сегодня классно играл, у них очень способная команда. Не считаю, что мы действовали плохо, ошибок было немного. После таких игр всегда удовольствие приходит. Конечно, результат влияет на настроение и эмоции, но в целом очень понравилась встреча. Мы знали, что «Енисей» — опасная команда дома. Тут нам действительно дали бой, и хорошо, что мы сами включились в игру», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 61 очко. «Енисей» располагается на восьмой строчке с результатом 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (76 очков).

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