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Два российских волейбольных клуба примут участие в международном турнире — источник

Два российских волейбольных клуба примут участие в международном турнире — источник
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Два российских волейбольных клуба, московское «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска, примут участие в международном турнире NAS. Он пройдёт с 12 по 20 марта в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

«Нова» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и лишилась шансов на выход в плей-офф. «Динамо» располагается на третьей строчке и в случае победы в заключительном матче чемпионата обеспечит себе прямой выход в 1/4 финала.

Сейчас первые четвертьфинальные матчи чемпионата России запланированы на 19 марта. Возможно, для «Динамо» они будут смещены. По информации источника, российские клубы отправятся в ОАЭ 11 марта.

Среди участников турнира NAS есть французская «Тулуза» (пятое место в чемпионате) и польский клуб «Сувалки» (девятое место). Также ожидается участие чемпиона Бразилии «Крузейро» и одной или нескольких итальянских команд («Падуя», «Гроттаццолина», «Таранто»). Окончательный состав участников до сих пор не сформирован.

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