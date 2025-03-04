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Волейболист АСК Захватенков: ключевым в победе над «Оренбуржьем» было желание

Волейболист АСК Захватенков: ключевым в победе над «Оренбуржьем» было желание
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Центральный блокирующий нижегородского АСК Александр Захватенков рассказал о победе над «Оренбуржьем» в матче 29-го тура мужской Суперлиги.

«Матч был очень важен. Достаточно просто посмотреть на турнирную таблицу. Все игроки всё понимали перед выходом на площадку, готовились серьёзно к матчу. В первую очередь наш настрой к игре исходил из обидного поражения в предыдущей встрече, сделали разбор над ошибками, немного отпустили ситуацию, всё-таки 2:3 проигрывать не очень приятно. И, в принципе, пытались с холодной головой выйти на площадку.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Ищенко, Никоненко
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов

Ключевым в победе стало, возможно, всё-таки желание. Первые два сета играли на равных. И по статистике мы очень ровно играли, и по счёту на табло. Но где-то в концовке, наверное, переломили, как-то показали характер, рвение к победе. А в третьем сете уже просто почувствовали уверенность. То, что мы можем это сделать, и сделали это», — сказал Захватенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Победа позволила АСК сохранить шансы на попадание в плей-офф. Для этого нижегородцам нужно победить «Факел-Ямал» в последнем туре и надеяться на поражение «Оренбуржья» в матче с московским «Динамо».

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