44-летний играющий тренер АСК Никоненко вышел на замену в матче с «Оренбуржьем»

44-летний волейболист Виктор Никоненко, выполняющий функции играющего тренера в нижегородском АСК, вышел на замену в конце третьего сета в матче с «Оренбуржьем». Об этом сообщает «БО Спорт».

Главный тренер волейбольного клуба АСК Андрей Дранишников при счёте 23:17 выпустил своего помощника Никоненко на площадку в возрасте 44 года, 5 месяцев и 12 дней. Виктор получил одну передачу, но отличиться не сумел.

3 марта 2025 года волейбольный клуб «АСК» (Нижний Новгород) победил «Оренбуржье» (Оренбург) со счётом 3:0 (31:21, 25:23, 25:21) в рамках 29-го тура PARI Суперлиги.

Ранее Никоненко принял решение возобновить игровую карьеру. Центральный блокирующий уже попадал в заявку на матч Суперлиги с МГТУ (Москва), но участия не принял.