44-летний играющий тренер АСК Никоненко вышел на замену в матче с «Оренбуржьем»
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44-летний волейболист Виктор Никоненко, выполняющий функции играющего тренера в нижегородском АСК, вышел на замену в конце третьего сета в матче с «Оренбуржьем». Об этом сообщает «БО Спорт».
Главный тренер волейбольного клуба АСК Андрей Дранишников при счёте 23:17 выпустил своего помощника Никоненко на площадку в возрасте 44 года, 5 месяцев и 12 дней. Виктор получил одну передачу, но отличиться не сумел.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
03 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Ищенко, Никоненко
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
3 марта 2025 года волейбольный клуб «АСК» (Нижний Новгород) победил «Оренбуржье» (Оренбург) со счётом 3:0 (31:21, 25:23, 25:21) в рамках 29-го тура PARI Суперлиги.
Ранее Никоненко принял решение возобновить игровую карьеру. Центральный блокирующий уже попадал в заявку на матч Суперлиги с МГТУ (Москва), но участия не принял.
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