Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 25-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 25-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги, который завершился 2 марта 2025 года.
В символическую команду вошли доигровщица Ирина Воронкова («Локомотив К»), блокирующая Юлия Броквина («Заречье-Одинцово»), диагональная Эбрар Каракурт («Локомотив К»), связующая Ева Павлович Мори («Заречье-Одинцово») и либеро Софья Братчикова («Спарта»).
Лучшим новичком 25-го тура признана Дарья Киселёва («Локомотив К»).
Напомним, после 25 туров первое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги занимает «Динамо-Ак Барс», в активе команды 71 очко.
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