Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 29-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 29-го тура
Комментарии

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 29-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 3 марта 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщик Денис Богдан («Динамо М»), блокирующий Дмитрий Жук («Динамо М»), диагональный Егор Сиденко («Кузбасс»), связующий Дмитрий Ковалёв («Зенит» СПб) и либеро Женя Гребенников («Зенит» СПб).

Лучшим новичком 29-го тура признан Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»).

Напомним, после 29 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 76 очков.

Материалы по теме
Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 25-го тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android