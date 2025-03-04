Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 29-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 29-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 3 марта 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщик Денис Богдан («Динамо М»), блокирующий Дмитрий Жук («Динамо М»), диагональный Егор Сиденко («Кузбасс»), связующий Дмитрий Ковалёв («Зенит» СПб) и либеро Женя Гребенников («Зенит» СПб).

Лучшим новичком 29-го тура признан Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»).

Напомним, после 29 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 76 очков.