Мужская Суперлига: расписание игрового дня 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоится один матч 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур (время московское):

17:00. «Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо» (Москва).

На данный момент московское «Динамо» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России – 2024/2025. «Оренбуржье» находится на 12-й строчке, набрав 20 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.