Женская Суперлига: расписание игрового дня 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоятся матчи 25-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 25-й тур. Расписание на 5 марта (время московское):

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Спарта» (Нижний Новгород).

19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов).

19:00. «Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининград).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».